Главу Nissan заарештували через фінансові махінації

Глава ради директорів автомобілебудівного концерну Nissan Карлос Гон добровільно з'явився у токійську прокуратуру в понеділок і був заарештований за звинуваченнями у фінансових порушеннях.

Про це повідомив телеканал NHK, передає "Інтерфакс-Україна".

Nissan Motor Co підтвердив в прес-релізі, що Гон багато років занижував дані про особисті доходи. Nissan також підтвердила, що має намір вимагати звільнення Гона і директора Грега Келлі. Останній, за даними компанії, допомагав Гону приховувати дані про доходи.

У повідомленні Nissan говориться, що компанія отримала інформацію від внутрішнього джерела і провела розслідування.

Значні обсяги винагороди Гона багато років викликали нарікання, пише агентство Bloomberg. Найбільше суперечок було у Франції, де як директору Renault йому виплачували близько 9 млн доларів на рік.

Акціонери Renault в минулому відмовлялися схвалювати подібні виплати. Ці інциденти сприяли прийняттю у Франції закону, згідно з яким рішення акціонерів про оплату праці топ-менеджерів є обов'язковими.

64-річний Гон, який народився в Бразилії в ліванській родині, є одним з найвідоміших топ-менеджерів світового автомобілебудування. Два десятиліття тому він врятував Nissan від краху за рахунок різкого скорочення витрат та інших змін.

Гон був одним із архітекторів альянсу між Renault, Nissan і Mitsubishi, а також активно виступав за розширення партнерства з іншими автовиробниками, включаючи "АвтоВАЗ", німецький Daimler і китайський Dongfeng.

Керівні пости в Renault займає з кінця 1996 року. У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором. З 2005 року паралельно суміщає посади президента і гендиректора Renault, а з 2009 року також очолює її раду директорів. У грудні 2016 року був обраний головою ради директорів Mitsubishi.

У квітні 2017 року Гон передав повноваження CEO Nissan Хірото Саікаві, але залишився на чолі ради директорів. У 2013-2016 роках Гон очолював раду директорів "АвтоВАЗу".

Акції Renault подешевшали на 13% на торгах у Парижі в понеділок, до мінімуму з 2014 року. Торги акціями Nissan в Токіо завершилися до того, як стало відомо про можливий арешт і звільнення Гона, у Франкфурті вони втратили у ціні 11%.