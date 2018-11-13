2/3 українців проти продажу землі — соцопитування

Понад дві третини українців виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення, 13% населення - підтримують становлення ринку землі.

Про це свідчать результати спільного опитування КМІС, Центру ім. Разумкова і Соціологічної групи "Рейтинг", передає delo.ua.

Згідно з опитуванням, якби сьогодні проводився референдум з продажу/купівлі земель сільськогосподарського призначення, то українці проголосували б так: 72% - проти, 13% - за, 5% - не голосували б, ще 10% - не змогли відповісти.

Думки людей щодо того, потрібно проводити земельну реформу чи ні, відрізняються в залежності від віку респондентів, їх місця проживання і рівня життя.

Найбільше тих, хто проти введення земельного ринку, серед мешканців сіл. Так, 75% населення в селах проти продажу земель, 11% - за, 4% - не голосуватимуть, 9% - не змогли відповісти.

У містах проти продажу землі - 70%, за - 14%, не голосуватимуть - 6%, складно відповісти - 10%.

Зазначається, що трохи вищий рівень підтримки проведення земельної реформи серед забезпечених і більш молодих опитаних. Зокрема, проти продажу таких земель - 57% забезпеченого населення, за - 26%, не голосуватимуть 6%, ще 11% - не змогли відповісти.

Що стосується українців середнього рівня забезпечення, то в цій категорії населення: 67% - проти, 17% - за. Серед малозабезпеченого населення: проти - 74%, за - 10%.

Найбільше тих, хто проти, серед бідного населення України: проти продажу земель - 77%, за - 9%.

Розходяться думки респондентів щодо продажу земель сільгосппризначення в залежності від їх віку. Так, найбільше тих, хто проти продажу земель, серед українців старше 60 років (79% - проти, 9% - за), найменше - серед населення у віці 18-29 років (59% - проти, 18% - за) .

Опитування проводилося з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Вибірка - 10 тисяч респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки - не більше 1,0%.

Нагадаємо, мораторій на продаж землі введений в Україні в 2001 році. Передбачалося, що він буде діяти до прийняття нового Земельного кодексу, однак парламент постійно подовжував його дію.

Востаннє мораторій на продаж землі продовжили в грудні 2017 року до 1 січня 2019 року.

Відзначимо, що мораторій дозволяє власнику паю здавати його в оренду або передавати у спадок, але забороняє офіційно продавати земельну ділянку або передавати пай в заставу.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Раніше ЕП повідомляла, що на Львівщині подали до суду через мораторій на продаж землі.

Нагадаємо, 22 серпня вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Раніше повідомлялося, що близько 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю.

Нагадаємо, за скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Підтримати ініціативу можна за посиланням.