Пів року земельних торгів: обсяг ринку перетнув 5 мільярдів

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Обсяг ринку землі, що запрацював з 1 липня 2021 року, сягнув 5,3 млрд грн за перші 6 місяців – стільки землевласники отримали від продажу своїх ділянок.

Про це повідомляє Київська школа економіки за підсумками спільного з Мінагрополітики дослідження.

У грудні відбулася активізація на ринку: як за кількість угод, так і за площею землі в обігу обсяг ринку зріс на близько 30%. Вперше щоденна кількість угод перевищила тисячу – такі показники спостерігалися 5 разів впродовж грудня.

За словами експерта КШЕ Романа Нейтера, абсолютний рекорд на ринку було зафіксовано 23 грудня – майже 1200 транзакцій і понад 3 тисячі га проданих земель. Він також зазначив, що структура угод від місяця до місяця стабілізувалася.

Так, переважно угоди стосуються купівлі-продажу землі особистого селянського господарства (32,6 тисяч угод). За сукупною площею, дві третини проданої землі становить товарна сільськогосподарська (102, 4 тисячі га), ще третина – земля ОСГ.

За типом угідь найбільше продавали рілля (86,2%). Частка сіножатих та пасовищ становить 10,6%, а інші типи та суміші різних типів угідь займали 3,2% від площі землі в обігу.

Середньозважена ціна, за даними реєстрацій, коливається на рівні близько 40 тис грн за гектар. Вона варьюється залежно від типу земельної ділянки та її розташування.

В середньому за перше півріччя ринку землі в Україні укладалося близько 470 угод на день, а сукупна площа укладених угод складає понад 150 тисяч га.

Зазначається, що 155 тис. гектарів – це 0,375% від площі сільгоспземель в Україні.

"У країнах, де ринок стабільно розвивається, в обігу перебуває близько 1-1,5% землі щорічно. Якщо темпи зростання ринку землі продовжується, ми зможемо вийти на цей цільовий показник вже наступного року", – додав експерт.

Найактивнішою є Харківська область, де продано 1% від загальної площі с/г землі в обігу, далі Херсонська область – 0,7%. В "аутсайдерах" – Рівненська, Львівська та Івано-Франківська області, де продано всього 0,1% землі.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Нагадуємо:

Кількість транзакцій на ринку землі у листопаді виросла на 37%, а сукупний обсяг проданих земельних ділянок – на 43%.

Економічна правда