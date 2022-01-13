Понад 320 гектарів земель "Укрзалізниці" несанкціоновано зайняли фізособи – Рахункова палата

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Понад 321 га земель "Укрзалізниці" несанкціоновано зайняли фізичні особи - йдеься про 460 ділянок, які розташовані на територіях 4 регіональних філій.

Про це йдеться у звіті про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, повідомляє прес-служба Рахункової палати у Facebook.

Аудитори, зокрема, виявили, що понад 321 га земель "Укрзалізниці" несанкціоновано зайняли фізичні особи - це 460 ділянок, які розташовані на територіях 4 регіональних філій: "Одеська залізниця", "Придніпровська залізниця", "Південно–Західна залізниця", "Львівська залізниця".

"На цих землях фізичні особи та дрібні бізнесмени самовільно побудували житлові будинки, гаражі, готелі, кафе, торгівельні павільйони. А деякі їх використовують під городи та посіви.

Встановити вартість земель неможливо, оскільки з 2015 року не проводилася переоцінка активів", - стверджують у Рахунковій палаті.

"Більше того, під час аудиту в "Укрзалізниці" Рахунковій палаті не надали документи про період та умови, за яких відбулася втрата об'єктів державної власності", - додали у відомстві.

"До аудиту надано інформацію про несанкціоноване зайняття земельних ділянок, які знаходяться в користуванні АТ "Укрзалізниця", переважно фізичними особами – 460 земельних ділянок загальною площею 321,4288 гектара.

Несанкціоноване зайняття земельних ділянок відбулося на територіях чотирьох регіональних філій: "Одеська залізниця" (Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська, Херсонська області), "Придніпровська залізниця" (Дніпровська, Херсонська, Запорізька області), "Південно–Західна залізниця", "Львівська залізниця" (Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області)", - йдеться у звіті.

"Відповідно до даних твариства на самозахоплених ділянках знаходяться житлові будинки, гаражі, посіви, готелі, кафе, городи, торгівельні павільйони тощо. Інформацію щодо захоплених площ надано лише за 424 ділянками (321,4288 га).

Переважно земельні ділянки зайняті фізичними особами та дрібним бізнесом із самовільно побудованими майновими об’єктами.

Вартість зазначених земельних ділянок не встановлено, оскільки Товариством приховано від Рахункової палати їх балансову вартість.

Справедливої (реальної) ціни не може бути визначено, оскільки з 2015 року переоцінка активів не здійснювалася. Рахунковій палаті відмовлено у наданні документів та інформації про період, умови, за яких відбулася втрата об'єктів державної власності", - додали аудитори.

Економічна правда