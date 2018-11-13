2/3 украинцев против продажи земли — соцопрос

Более чем две трети украинцев выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, 13% населения - поддерживают установление рынка земли.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса КМИС, Центра им. Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", передает delo.ua.

Согласно опросу, если бы сегодня проводился референдум по продаже/купле земель сельскохозяйственного назначения, то украинцы проголосовали бы так: 72% — против, 13% — за, 5% — не голосовали бы, еще 10% — не смогли ответить.

Мнения людей относительно того, нужно проводить земельную реформу или нет, отличаются в зависимости от возраста респондентов, их места проживания и уровня жизни.

Больше всего тех, кто против введения земельного рынка, среди жителей сел. Так, 75% населения в селах против продажи земель, 11% — за, 4% — не будут голосовать, 9% — не смогли ответить.

В городах против продажи земли — 70%, за — 14%, не будут голосовать — 6%, сложно ответить — 10%.

Отмечается, что несколько выше уровень поддержки проведения земельной реформы среди обеспеченных и более младших опрошенных. В частности, против продажи таких земель — 57% обеспеченного населения, за — 26%, не будут голосовать 6%, еще 11% — не смогли ответить.

Что касается украинцев среднего уровня обеспечения, то в этой категории населения: 67% — против, 17% — за. Среди малообеспеченного населения: против — 74%, за — 10%.

Больше всего тех, кто против, среди бедного населения Украины: против продажи земель — 77%, за — 9%.

Расходятся мнения респондентов относительно продажи земель сельхозназначения в зависимости от их возраста. Так, больше всего тех, кто против продажи земель, среди украинцев старше 60 лет (79% — против, 9% — за), меньше всего — среди населения в возрасте 18-29 лет (59% — против, 18% — за).

Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Выборка — 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки — не более 1,0%.

Напомним, мораторий на продажу земли введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса, однако парламент постоянно продлевал его действие.

В последний раз мораторий на продажу земли продлили в декабре 2017 года до 1 января 2019 года.

Отметим, что мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству, но запрещает официально продавать земельный участок либо передавать пай в залог.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Ранее ЭП сообщала, что на Львовщине подали в суд из-за моратория на продажу земли.

Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Ранее сообщалось, что около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государстве землю.

Напомним, за отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

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