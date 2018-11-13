Став відомий орієнтир дохідності євробондів "Нафтогазу"

Орієнтир дохідності 5-річних євробондів НАК "Нафтогаз України" в доларах становить близько 10,9%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у банківських колах.

Компанія з 5 листопада проводила серію зустрічей з інвесторами в США та Лондоні у рамках підготовки угоди.

Організаторами розміщення є Citi та Deutsche Bank.

Кабінет Міністрів України на засіданні 24 жовтня схвалив випуск НАК "Нафтогаз України" 5-річних єврооблігацій на суму до 1 млрд доларів.

Загальна сума боргових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" станом на 30 червня 2018 року становила 42,555 млрд грн, що на 28,3% менше, ніж на кінець червня 2017 року.

Компанія при цьому уточнює, що левова частка зобов'язань - 78,5% - є короткостроковими. Виходячи із закладеного в проекті державного бюджету на 2019 рік очікуваного курсу гривні - 29,4 грн за долар, сума короткострокових зобов'язань становить 1,14 млрд доларів.

Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства вважає, що кредит в розмірі 1 мільярд доларів може стати "отруєною пігулкою" і для "Нафтогазу", і для уряду.