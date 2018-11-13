Стал известен ориентир доходности евробондов "Нафтогаза"

Ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах составляет около 10,9%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Компания с 5 ноября проводила серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов.

Общая сумма долговых обязательств НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 42,555 млрд грн, что на 28,3% меньше, чем на конец июня 2017 года.

Компания при этом уточняет, что львиная доля обязательств - 78,5% - являются краткосрочными. Исходя из заложенного в проекте государственного бюджета на 2019 год ожидаемого курса гривни – 29,4 грн за доллар, сумма краткосрочных обязательств составляет 1,14 млрд долларов.

Секретариат Европейского энергетического сообщества считает, что кредит в размере 1 миллиард долларов может стать "ядовитой пилюлей" и для "Нафтогаза", и для правительства.