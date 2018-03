Україна потрапила у трійку країн з найдешевшим рівнем життя

В трійку найдешевших країн потрапили Пакістан, Єгипет та Україна.

Про це йдеться в дослідженні "The Cost of Living Around the World 2018", який заснований на індексі Numbeo.

До найдешевших віднесли Пакістан, Єгипет, Україну, Індію та Туніс.

Найдорожчі очолили Бермудські острови, Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Багамські острови.

Рейтинг будується на великій кількості інформації з різних джерел. Існує близько п'ятдесяти чинників, починаючи від цін на їжу в кафе і закінчуючи цінами на абонемент в спортзал, пляшку вина і капучино, які залежать на його формування.

Нагадаємо, Київ піднявся на 20 позицій в списку найдорожчих міст світу і посів 110 місце в рейтингу.

Економічна правда