Украина попала в тройку стран с самым дешевым уровнем жизни

Как смартфон следит за вами Маленькие устройства, которые каждый носит в кармане, не только поставляют своим владельцам информацию, но и собирают ее.

4G не поможет: почему в Украине нет сплошного 3G-покрытия и как это исправить Запуск 4G повысит качество мобильного интернета, но не улучшит его покрытие. ЭП узнала, насколько отличается 3G/4G-покрытие Украины и стран ЕС, почему мобильный интернет в любой точке ЕС — это норма, и в чем причина нашей отсталости.