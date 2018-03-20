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Украина попала в тройку стран с самым дешевым уровнем жизни

Вторник, 20 марта 2018, 16:10
 

В тройку самых дешевых стран попали Пакистан, Египет и Украина.

Об этом говорится в исследовании "The Cost of Living Around the World 2018", который основан на индексе Numbeo.

 

К дешевых отнесли Пакистан, Египет, Украину, Индию и Тунис.

 

Самые дорогие возглавили Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Напомним, Киев поднялся на 20 позиций в списке самых дорогих городов мира и занял 110 место в рейтинге.

Экономическая правда

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