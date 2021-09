Світовий банк більше не буде публікувати рейтинг Doing Business

doing Business

Світовий банк оголосив що більше не буде публікувати звіт Doing Business про стан та умови ведення бізнесу в різних країнах.

Про це повідомляється на офіційному сайті фінустанови.

"Довіра до досліджень Групи Світового банку є життєво важливою. Дослідження Світового банку інформують про дії політиків, допомагають країнам приймати обґрунтовані рішення та дозволяють зацікавленим сторонам більш точно оцінювати економічні та соціальні покращення.

Такі дослідження також були цінним інструментом для приватного сектора, громадянського суспільства, наукових кіл, журналістів та інших, розширюючи розуміння глобальних проблем", - йдеться у повідомленні.

У Світовому банку нагадали про низку порушень, що стосуються змін у звітах Doing Business 2018 і Doing Business 2020.

Зазначається, що тоді фінустанова почала серію оглядів та ревізій звітів та їх методологій.

"Переглянувши всю наявну на сьогодні інформацію про ведення бізнесу, включаючи висновки минулих оглядів, звітів та аудитів, керівництво Групи Світового банку прийняло рішення припинити ведення рейтингу Doing Business.

У подальшому ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року Світовий банк вирішив тимчасово припинити публікацію рейтингу Doing Business через ряд порушень, які стосуються змін у звітах Doing Business 2018 і Doing Business 2020.

Повідомлялось, що вказані дані не відповідали методології, відповідно до якої і укладали рейтинг.

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.

Кабмін очікував, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.

Економічна правда