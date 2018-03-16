Київ вибув з десятки найдешевших міст світу для життя

Київ піднявся на 20 позицій в списку найдорожчих міст світу і посів 110 місце в рейтингу.

Про це свідчать дані рейтингу Worldwide Cost of Living 2018, яке готує видання The Economist.

Так, якщо минулого року Київ був на 3 місці найдешевших міст світу, то нині він опинився на 23 позиції. Серед найдешевших міст планети в березні 2018 року видання виділило Дамаск (Сирія), Каракас (Венесуела), Алмати (Казахстан), Бухарест (Румунія).

За основу рейтингу був узятий рівень життя в Нью-Йорку. Всього до рейтингу увійшли 133 міста.

Його лідером став Сінгапур, далі йдуть Париж, Цюріх і Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авів і Сідней.

Як відзначають автори дослідження, головною причиною для змін в рейтингу продовжують виступати коливання валютних курсів.

Так, через падіння курсу долара жодне з міст США не змогло увійти до десятки. Експерти відзначають, що вартість життя в містах залежить від їх місця розташування на карті світу: для європейських міст визначальним фактором є ціни на сферу послуг, для азіатських - вартість продуктів.