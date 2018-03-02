Заява Газпрому - це заява на публіку - юрист

Заява Газпрому - це заява на публіку, яка не несе ніякого навантаження в юридичному сенсі.

Про це розповів старший партнер юридичної фірми " Ілляшев та Партнери" Роман Марченко.

"Розірвання в односторонньому порядку зазвичай не допускається. Це означає, що швидше за все "Газпром" повинен буде подати окремий позов до Стокгольмського арбітражу. І це слухання буде також тривати 2-3 роки. Весь цей час контракт буде дійсним і Газпром повинен буде його поважати і виконувати", - зазначив Марченко.

За словами юриста, якщо російський монополіст відмовиться його виконувати, Нафтогаз може в свою чергу подати позов з вимогою відшкодування збитків, штрафів, пені. Тому сам факт наявності бажання у Газпрому його розірвати не несе ніякого навантаження в юридичному сенсі.

"На мій погляд шанси на успіх розірвання невеликі, але, знову-таки, це буде рішення арбітрів. В першу чергу потрібно бачити мотивацію Газпрому. Здається, що шанси у Нафтогазу вищі, ніж у Газпрому", - зазначив юрист.

"Якщо оцінювати сьогоднішню заяву - це просто заява на публіку, яке поки не тягне за собою навіть початку процесу реального розірвання контракту", - додав Марченко.

За його словами, контракт буде дійсним, поки не вступить в силу рішення арбітражу.

"Поки не вступило в силу рішення про розірвання - контракт обов'язковий для обох сторін і повинен виконуватися. А ось чи буде Газпром його виконувати - це вже інше питання", - зазначив старший партнер.

"Станом на сьогодні не бачу законних обґрунтованих причин Газпрому не виконувати цей контракт. Вони самі підписали цей контракт. Самі погодилися, що всі суперечки з нього буде слухати Стокгольмський арбітраж, вони брали участь в засіданнях арбітражу, вони не заперечували проти його компетенції і тепер вони не мають права не визнавати його рішення", - підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Аліна Полякова, ЕП