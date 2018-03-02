Заявление Газпрома – это заявление на публику – юрист

Заявление Газпрома – это заявление на публику, которое не несет никакой нагрузки в юридическом смысле.

Об этом рассказал старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

"Расторжения в одностороннем порядке обычно не допускается. Это означает, что скорее всего "Газпром" должен будет подать отдельный иск в Стокгольмский арбитраж. И это слушание будет также длится 2-3 года. Все это время контракт будет действительным и Газпром должен будет его уважать и исполнять", - отметил Марченко.

По словам юриста, если российский монополист откажется его выполнять, Нафтогаз может в свою очередь подать иск с требованием возмещения убытков, штрафов, пеней. Поэтому сам факт наличия желания у Газпрома его расторгнуть не несет никакой нагрузки в юридическом смысле.

"На мой взгляд шансы на успех расторжения невелики, но, опять-таки, это будет решение арбитров. В первую очередь нужно видеть мотивацию Газпрома. Думается, что шансы у Нафтогаза более высокие, чем у Газпрома", - отметил юрист.

"Если оценивать сегодняшнее заявление – это просто заявление на публику, которое пока не влечет за собой даже начала процесса реального расторжения контракта", - добавил Марченко.

По его словам, контракт будет действительным, пока не вступит в силу решение арбитража.

"Пока не вступило в силу решение о расторжении – контракт обязателен для обеих сторон и должен исполняться. А вот будет ли Газпром его выполнять – это уже другой вопрос", - отметил старший партнёр.

"По состоянию на сегодня не вижу законных обоснованных причин Газпрому не выполнять этот контракт. Они сами подписали этот контракт. Сами согласились, что все споры по нему будет слушать Стокгольмский арбитраж, они участвовали в заседаниях арбитража, они не возражали против его компетенции и теперь они не имеют права не признавать его решение", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользузаявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Алина Полякова, ЭП