Держбюджет у 2017 році "пішов у мінус" на 48 мільярдів

Дефіцит державного бюджету в 2017 році становив 47,9 мільярда гривень, або 1,6% від ВВП.

Про це йдеться в звіті Мінфіну про виконання держбюджету за 2017 рік.

У 2016 році дефіцит становив 70,3 млрд грн, або 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, або 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, або 4,9%.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

Дохідна частина держбюджету становитиме 913,613 млрд гривень, видаткова частина держбюджету - 988,634 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Всього від спецконфіскація закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

З урахуванням надання кредитів з держбюджету, його дефіцит в 2018 році становитиме 81,849 млрд гривень, що буде дорівнювати 2,46% ВВП.

Економічна правда