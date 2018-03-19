Госбюджет в 2017 году "ушел в минус" на 48 миллиардов

Дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП.

Об этом говорится в отчете Минфина о выполнении госбюджета за 2017 год.

В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, или 4,9%.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

Доходная часть госбюджета составит 913,613 млрд гривен, расходная часть госбюджета составит 988,634 млрд гривен.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его дефицит в 2018 году составит 81,849 млрд гривен, что будет равняться 2,46% ВВП.

Экономическая правда