Прострочка за кредитами під держгарантії перевищує 2,4 мільярда доларів – депутат

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Станом на січень 2022 року прострочка за кредитами, виданими під державні гарантії, сягає 2,4 мільярда доларів.

Про це написав народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький з посиланням на дані Державного казначейства.

Загалом у переліку знаходиться 300 кредитів десятків підприємств.

"Половина суми – аграрні компанії. В списку є і підприємства олігархів. Наприклад, серед боржників по кредитах, за які платив колись бюджет, є "Макіївський металургійний комбінат", "Кузня на Рибальському", – зазначив нардеп.

У списку, опублікованому на сайті Держказначейства, є ДПЗКУ, агрофірма "Зоря", Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, Харківський тракторний завод, "Хліб України", "Повітряний експрес", "Південмаш", завод "Авіант", Національна телекомпанія України, Лисичанськвугілля, аеропорт "Бориспіль", Київська міська рада, Українська аграрна біржа та інші.

Нагадуємо:

Державна продовольчо-зернова корпорація України може стати банкрутом вже цього тижня.

Розраховуватись за кредитом доведеться уряду, оскільки він був виданий під державні гарантії.

Загалом по ньому залишилось виплатити трохи менше 1 млрд доларів.

Економічна правда