Дефіцит загального фонду держбюджету за 2021 рік виявився меншим, ніж планувалось – Мінфін

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За січень-грудень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 166,8 мільярда гривень при розписі на звітний період у сумі 220,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За 2021 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 1,084 трлн грн, розпис виконано на 102,8%, або +30 млрд гривень.

За платежами, сплату яких контролює Державна податкова служба, надходження становили 614,4 млрд грн, розпис виконано на 103,1% (+18,4 млрд грн).

Надходження платежів, сплату яких до бюджету контролює Державна митна служба, становили 409,3 млрд грн, виконання – 103,2% (+12,6 млрд грн). Із загальної суми надходжень 380,3 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 26,6 млрд грн – ввізного мита.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування становили 349 млрд грн, що на 10,7 млрд грн перевищило планові показники.

Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1,258 трлн грн або 98,4% від розпису на звітний період.

Нагадуємо:

За даними Держстату, за 11 місяців 2021 року інфляція в Україні становила 9,4%, базова – 7,4%.

Національний банк прогнозує інфляцію за підсумками 2021 року на рівні близько 10% і очікує на її повернення до 5% під кінець 2022 року.

Економічна правда