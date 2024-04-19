Великобритания выделила более 180 миллионов долларов на укрепление энергосистемы Украины

Великобритания выделила 186,8 млн долларов на укрепление энергетического сектора Украины.

Об этом говорится в сообщении британского правительства со ссылкой на слова постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда.

Голланд подчеркнул, что Великобритания продолжит работать с партнерами из G7+, чтобы помочь Украине восстановить, защитить и построить свою энергетическую систему.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

Трипольская ТЭС была очень большим объектом, которую невозможно было полностью защитить только инженерными сооружениями. Нужно было применить еще соответствующие средства ПВО.

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Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Потеря Трипольской ТЭС негативно отразится на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.