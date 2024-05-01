"Леса Украины" включили в перечень особо важных для экономики госкомпаний

Госпредприятие "Леса Украины" добавили в перечень особо важных для экономики субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, что должно способствовать улучшению корпоративного управления.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 30 апреля, сообщает Минэкономики.

"Это первый шаг к улучшению корпоративного управления, которое позволит привлечь предприятию инвестиции. Формирование наблюдательного совета на прозрачном и открытом конкурсе с участием комитета по назначению руководителей, в который входят представители как государственных органов так и международных организаций, это очередной этап для внедрения лучших норм корпоративного управления в госсекторе.

И эта практика уже продемонстрировала свою эффективность в контексте других особо важных для экономики компаний. Соответственно - это новые возможности для предприятия, высокий уровень независимости в управлении и привлечении ресурсов, в которых в условиях войны нуждается экономика", - отметил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

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Отмечается, что "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины, относится к сфере управления Гослесагентства.

В управлении предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

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ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда на территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

Экономическая правда