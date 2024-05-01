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Оценка ИИ-стартапа CoreWeave выросла до 19 миллиардов долларов после привлечения новых инвестиций

Среда, 1 мая 2024, 20:25 - Игорь Пилипив

Оценка одного из самых перспективных стартапов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) CoreWeave выросла до 19 млрд долларов после привлечения около 1,1 млрд долларов инвестиций.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что новые инвестиции оценивают компанию в 19 млрд долларов, по сравнению с 7 млрд долларов месяц назад.

Быстрый рост отражает спрос на базовые ресурсы, которые предоставляет CoreWeave. Nvidia, главный поставщик графических процессоров для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, работает над решением проблемы дефицита поставок.

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Согласно заявлению, инвесторами CoreWeave являются Coatue, Magnetar, Altimeter Capital, Fidelity и Lykos Global Management. Стартап заявил, что новый капитал поможет ему создать инфраструктуру в большем количестве мест по всему миру.

Сейчас CoreWeave имеет только три региона инфраструктуры центров обработки данных, все в США.

Экономическая правда.

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