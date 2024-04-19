Энергетики применили графики отключений на Херсонщине и в Кривом Роге

Из-за сетевых ограничений в Харьковской области и Кривом Роге энергетики применили графики отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня", - говорится в сообщении.

Кроме этого, вчера привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии. По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран.

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На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 10 900 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Экономическая правда.