Правительство продлило кредитование для аграриев с прифронтовых и временно оккупированных территорий до 2025 года

Правительство приняло решение о продлении государственных портфельных гарантий для кредитования фермерских хозяйств, которые потеряли потенциальное залоговое имущество из-за военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно постановлению № 477, которое Кабмин принял на очередном заседании, фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и которые расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возвращение до 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что заявки от фермеров для продолжения кредитования будут принимать через Государственный аграрный реестр.

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По словам заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, такое решение позволит аграриям пролонгировать кредиты, которые были взяты до 24 февраля 2022 года.

Добавляется, что о начале подачи заявок на получение поддержки будет сообщено дополнительно позже на сайте Минагрополитики.

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