Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС – "Центренерго"

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Зазначається, що наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

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У пресслужбі "Центренерго" додали, що внаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

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"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось", - голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Пресслужба підприємства нагадала, що 22 березня цього року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині. 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччинні.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

У серпні 2023 року повідомлялось, що "Центренерго" зводить на своїх ТЕС захисні споруди, які мають убезпечити станції від російських атак.