Энергорегулятор ЕС: блок стран все еще нуждается в российском сжиженном газе

Энергетический регулятор ЕС предупредил, что блок стран все еще нуждается в импорте российского сжиженного природного газа, чтобы избежать "энергетического шока".

Об этом сообщает газета Financial Times.

Компания Acer, осуществляющая надзор за энергетикой в ЕС, заявила, что к попыткам ограничить рекордный импорт российского сжиженного природного газа в Европу "следует подходить с осторожностью".

"Сокращение импорта российского СПГ следует рассматривать постепенно", - говорится в отчете Acer, в котором подчеркивается сложность для ЕС сбалансировать энергетическую безопасность со стремлением нанести удар по финансам России путем сокращения закупок газа.

Реклама:

Хотя ЕС удалось заменить российский трубопроводный газ сжиженным природным газом после полномасштабного вторжения России в Украину, мировой рынок газа все еще остается напряженным.

В этом году энергетические рынки были нестабильными на фоне беспокойства относительно возможной эскалации войны Израиля с ХАМАС и конфронтации с Ираном, хотя до сих пор рост цен на нефть и газ был относительно сдержанным.

В значительной степени ЕС смягчил свой отказ от российского трубопроводного газа, увеличив объемы закупок сжиженного газа из этой страны, а также от других поставщиков.

Реклама:

Россия сейчас является вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США, на ее долю приходится 16% от общего объема импорта в прошлом году. По данным компании Kpler, 15,5 млн тонн российского СПГ, приобретенных странами ЕС в прошлом году, почти на 40% превысили общий объем импорта в 2021 году.

Надзорный орган ЕС также выразил обеспокоенность тем, что отдельные страны-члены используют новые полномочия "для временного ограничения поставок газа, в том числе СПГ, из России и Беларуси", отметив, что такие шаги могут нанести удар по долгосрочным контрактам на поставку, заключенных с Москвой до вторжения в Украину в 2022 году.

Экономическая правда.