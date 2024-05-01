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Минобороны будет работать с одной из крупнейших спутниковых компаний, чтобы ограничить съемки территории Украины

Среда, 1 мая 2024, 17:33 - Алексей Павлыш

Министерство обороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения космической съемки территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны по итогам встречи с руководством спутниковой компании.

Название компании не разглашается из соображений безопасности.

"Цель встречи - обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения", - пояснили в министерстве.

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"Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории.

Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также Минобороны планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности, добавили в ведомстве.

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Экономическая правда

Минобороны компании технології война
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