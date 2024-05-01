Руководителю морского порта "Черноморск" пытались дать 12 миллионов взятки
Правоохранители разоблачили попытку предоставить 12 млн гривен взятки исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Международный торговый порт "Черноморск" за принятие решения в интересах частной компании.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Подозрение в предложении и обещании взятки за оказание влияния на принятие решения руководителем порта получили три человека.
Среди фигурантов - начальник службы правового обеспечения "МТП „Черноморск" и бывший внештатный советник директора порта по правовым и экономическим вопросам, впоследствии - директор частного предприятия (должности указаны на момент совершения преступления).
По данным следствия, в 2018 году частная компания "Европеан Агро Инвестмент Юкрейн" арендовала государственное имущество в порту "Черноморск" на 49 лет. Впоследствии компания обанкротилась.
При осуществлении процедуры банкротства в сентябре 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области и к арбитражному управляющему обратилось частное предприятие с заявлением об участии в санации общества-должника в качестве инвестора. В интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.
Следствием установлено, что в октябре 2020 года действующий в то время чиновник и бывший внештатный советник предложили директору частного предприятия дать взятку за оказание влияния на руководителя порта для обеспечения заключения им договора об уступке этому частному предприятию права требования.
Деньги должны были быть перечислены на счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления. Планировалось, что платеж пройдет под видом финансово-хозяйственной операции.
Экономическая правда.