Руководителю морского порта "Черноморск" пытались дать 12 миллионов взятки

Правоохранители разоблачили попытку предоставить 12 млн гривен взятки исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Международный торговый порт "Черноморск" за принятие решения в интересах частной компании.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозрение в предложении и обещании взятки за оказание влияния на принятие решения руководителем порта получили три человека.

Среди фигурантов - начальник службы правового обеспечения "МТП „Черноморск" и бывший внештатный советник директора порта по правовым и экономическим вопросам, впоследствии - директор частного предприятия (должности указаны на момент совершения преступления).

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По данным следствия, в 2018 году частная компания "Европеан Агро Инвестмент Юкрейн" арендовала государственное имущество в порту "Черноморск" на 49 лет. Впоследствии компания обанкротилась.

При осуществлении процедуры банкротства в сентябре 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области и к арбитражному управляющему обратилось частное предприятие с заявлением об участии в санации общества-должника в качестве инвестора. В интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.

Следствием установлено, что в октябре 2020 года действующий в то время чиновник и бывший внештатный советник предложили директору частного предприятия дать взятку за оказание влияния на руководителя порта для обеспечения заключения им договора об уступке этому частному предприятию права требования.

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Деньги должны были быть перечислены на счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления. Планировалось, что платеж пройдет под видом финансово-хозяйственной операции.

Экономическая правда.