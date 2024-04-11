Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів, додали в компанії.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ракетної атаки були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - додав міністр.

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Економічна правда