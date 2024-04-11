Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК

Четвер, 11 квітня 2024, 09:00 - Олексій Павлиш

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів, додали в компанії.

Реклама:

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ракетної атаки були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - додав міністр.

Нагадаємо:

Реклама:

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.

Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.

Росіяни завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.

Економічна правда

ТЕС ДТЕК Росія війна
Реклама:
Матеріали за темою
13 країн, понад 20 установ та приватні інвестори. Хто допомагає Україні відновлювати енергетику? 10 квітня 2024, 13:18
Новини 8 квітня: циркачі отримали бронювання, гральний бізнес збільшив статки у 28 разів 8 квітня 2024, 21:00
У ДТЕК підрахували вартість відновлення ТЕС після атак у березні: вдвічі дорожче за ремонт після попередньої зими 8 квітня 2024, 15:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті