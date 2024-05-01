Украина в апреле вышла на довоенные показатели экспорта – Минэкономики

В апреле Украина экспортировала рекордный объем продукции - более 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года. В денежном выражении экспорт в апреле достиг 3,3 млрд долл.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Меры по восстановлению и наращиванию экспорта, которые принимает правительство Украины совместно с нашими международными партнерами, дают отличный результат. По итогам апреля имеем рекордный со времени широкомасштабного вторжения России в Украину объем экспорта - 13,1 млн тонн.

Это на 1,3 млн тонн больше, чем в марте. И больше, чем Украина экспортировала в феврале 2022 года", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко

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По ее словам, на рост показателей экспорта повлияло, в частности, открытие альтернативного морского коридора летом прошлого года, который позволяет Украине экспортировать, в частности, зерно и металл.

"Также перспективе реализации экспортного потенциала Украины способствует программа страхования судов UNITY, созданная совместно с британским правительством и пулом страховых компаний.

Положительно повлияло на экспорт расширение пропускной способности Линий Солидарности, прежде всего с Молдовой и Румынией, а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты", - добавили в мнистерстве.

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Напомним:

Украинским морским коридором, созданным ВМС ВСУ, в феврале экспортирован рекордный объем грузов - 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" достиг 28 млн тонн.

Экономическая правда