США и союзники усиливают давление на ОАЭ из-за сотрудничества с Россией в обход санкций - Reuters

Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз давят на Объединенные Арабские Эмираты по борьбе с фирмами, которые помогают РФ обходить санкции.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что чиновники из США и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе в рамках координации более жестких усилий по предотвращению попадания санкционных товаров в Россию.

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что чиновники попросили ОАЭ во время ряда отдельных встреч поделиться детальной торговой информацией об экспорте в Россию и реэкспорте так называемых товаров двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное назначение.

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Представитель Государственного департамента США сообщил, что американская делегация посетила ОАЭ в рамках продолжающегося диалога о тенденциях поставок товаров, особенно двойного назначения, которые поддерживают российский ОПК.

"Беспокойство Запада вызывает то, что компании в ОАЭ участвуют в экспорте компьютерных чипов, электроники, техники и других санкционных товаров в Россию", - говорится в сообщении.

Источники Reuters также сообщили, что официальные лица ОАЭ повторили заверения, данные в сентябре 2023 года, о том, что были введены меры экспортного контроля, запрещающие экспорт санкционных товаров, не предоставив при этом никаких доказательств таких мер.

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Представитель ОАЭ заявил, что Абу-Даби имеет четкий и надежный процесс работы с субъектами, попавшими под санкции, который был применен против нескольких компаний с начала войны.

Напомним:

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.