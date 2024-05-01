Имущество экс-министра Табачника перешло в управление ФГИУ
Имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника поступило в управление Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает председатель Фонда Виталий Коваль.
Речь идет о:
- Средства в размере почти 144 тысячи долларов;
- 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метров в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;
- Пол квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:
- Право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн.
- Право кредиторского требования на сумму более 191 тыс. грн.
Кроме того, решением Высшего антикоррупционного суда, в ФГИУ передано имущество Ростислава Швеца - бывшего пророссийского священнослужителя. Это квартира в Симферополе и 4 автомобиля: два Мерседеса, Тойота и Ниссан.
Напомним:
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к бывшему министру образования времен Януковича Дмитрию Табачнику.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
21 марта Дмитрия Табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признали виновным по трем статьям УК: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.
Экономическая правда