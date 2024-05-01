Имущество экс-министра Табачника перешло в управление ФГИУ

Имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника поступило в управление Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает председатель Фонда Виталий Коваль.

Речь идет о:

Средства в размере почти 144 тысячи долларов;

5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метров в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;

Пол квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:

Право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн.

Право кредиторского требования на сумму более 191 тыс. грн.

Кроме того, решением Высшего антикоррупционного суда, в ФГИУ передано имущество Ростислава Швеца - бывшего пророссийского священнослужителя. Это квартира в Симферополе и 4 автомобиля: два Мерседеса, Тойота и Ниссан.

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к бывшему министру образования времен Януковича Дмитрию Табачнику.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

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21 марта Дмитрия Табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признали виновным по трем статьям УК: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.

Экономическая правда