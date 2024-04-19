Великобританія виділила понад 180 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України

Велика Британія виділила 186,8 млн доларів на зміцнення енергетичного сектора України.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду з посиланням на слова постійного представника Великої Британії при ОБСЄ Ніла Голланда.

Голланд наголосив, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Трипільська ТЕС була дуже великим об'єктом, яку неможливо було повністю захистити лише інженерними спорудами. Потрібно було застосувати ще відповідні засоби ППО.

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Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Втрата Трипільської ТЕС негативно відобразиться на енергобалансі країни. В пікові години доби Україна матиме менше потужності для покриття потреб у споживанні електроенергії.