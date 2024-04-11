Втрата Трипільскої ТЕС: енергетики поділилися наслідками для країни

Втрата Трипільської ТЕС відобразиться негативно на енергобалансі країни. В пікові години доби Україна матиме менше потужності для покриття потреб у споживанні електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Втрата ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не відобразиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби ми матимемо менше внутрішньої потужності для покриття споживання", - йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі підкреслили, що найскладніша ситуація з енергозабезпеченням залишається у Харкові.

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"Знову уражені енергооб'єкти в регіоні, зараз намагаються заживити критичну інфраструктуру і дати більше потужності для заживлення міста та області", - продовжили у пресслужбі.

У компанії додали, що ситуація залишається непередбачуваною, адже росіяни не полишають спроб відрізати Харків від енергосистеми. Тому дати прогнози щодо відновлення енергопостачання складно – це залежить від наступних атак та їх наслідків.

Нагадаємо:

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НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. В країні передбачають незначний дефіцит електроенергії у вечірній пік споживання через те, що генерація сонячних електростанцій зменшиться.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.