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Украина получит более полумиллиарда евро для проектов в энергетике и восстановлении жилья

Пятница, 19 апреля 2024, 13:36 - Артур Крыжный

Украина в этом году получит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре и восстановлении жилья.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующий меморандум был подписан с главой ЕИБ Надеждой Кальвино.

Глава украинского правительства подчеркнул, что планируется ускорить работу над текущими проектами, а также сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы.

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Напомним:

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на нынешний год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики.

В этом году Украина потребует около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.

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