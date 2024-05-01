Google сделал ИИ-приложение Gemini доступным в большем количестве стран, среди них и Украина

Корпорация Google сделала доступными ключевые функции Gemini для большинства языков и стран.

Об этом говорится в блоге Google Украина.

"Благодаря этому обновлению люди во всем мире смогут использовать возможности Gemini на своих мобильных устройствах для написания текстов, планирования, обучения и многое другое.

Сегодня мы расширяем доступность мобильного приложения Gemini на новые языки и страны мира, чтобы пользователи могли получать помощь от Gemini даже в дороге. С Gemini на вашем телефоне можно использовать текст, голос или изображение для получения помощи: сфотографируйте пробитое колесо и попросите инструкции по ремонту или получите помощь в написании благодарственного письма", - говорится в сообщении.

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По словам корпорации, это важный первый шаг в создании помощника на базе искусственного интеллекта - "говорящего, мультимодального и полезного".

"На Android: для того, чтобы воспользоваться Gemini, вам нужно активировать Google Ассистент на своем телефоне (нажав кнопку питания, проведя пальцем по углу на некоторых телефонах, сказав "Hey Google" и т.д.) и принять приглашение попробовать Gemini.

Это обеспечит новый пользовательский опыт, который предлагает легкий доступ к Gemini, а также контекстную справку прямо на вашем экране", - пояснили в компании.

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В Украине эта функция пока доступна на английском языке для голосовых запросов, однако на украинском можно вводить запросы текстом.

В течение следующих нескольких недель Google предоставит доступ к Gemini прямо из приложения Google для iOS.

"Просто коснитесь переключателя Gemini и пообщайтесь с Gemini, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, получить помощь в написании публикаций в соцсетях и даже спланировать вечернее свидание прямо из приложения Google. Пока эта функция работает в Украине, если в iOS выбран английский язык в разделе "Язык и регион", - добавили в Google.

Компания также расширяет доступность функции Extensions (Расширения) для всех языков и стран, которые Gemini сейчас поддерживает, включая украинский.

Экономическая правда