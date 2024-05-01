Президент "Энергоатома", несмотря на обещания, так и не задекларировал дом тещи, где живет – "Схемы"

Президент "Энергоатома" Петр Котин, несмотря на обещание, так и не указал в декларации за 2023 год проживание в доме в элитном поселке под Киевом, который летом 2023 года вместе с землей приобрела его теща за почти 7 млн грн - там поселился сам чиновник с семьей.

Об этом пишут "Схемы".

Ранее в расследовании журналистов "Схем" говорилось, что для покупки этого имущества, а также еще трех участков в селе Киевской области стоимостью почти миллион гривен, родственница Котина не имела достаточных официальных доходов.

В письменном комментарии "Схемам" Котин подтверждал, что посещает этот дом, и обещал отразить это в декларации.

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"В имущественной декларации за 2023 год, поданной 29 марта этого года, Петр Котин указал, что живет в квартире в Киеве площадью 156 квадратных метров, которая принадлежит его жене.

Зато "Схемы" выяснили, что в июне 2023 года мать жены Петра Котина стала владелицей жилого дома с земельным участком под Киевом, где поселился сам госчиновник. Это двухэтажный особняк общей площадью 288 квадратных метров, имеющий выход к частному озеру, доступ к которому открыт только для жителей коттеджного городка.

Согласно договору купли-продажи, дом и земля под ним обошлись 70-летней родственнице Котина совокупно почти в 7 миллионов гривен. Из них - 6 с половиной миллионов за дом и 350 тысяч за землю", - отмечают расследователи.

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Котин в комментарии "Схемам" признавал, что действительно пользуется этим домом. "Я действительно посещаю это помещение и не скрываю эту информацию. Указанное мной будет указано в декларации, срок подачи которой еще не наступил", - заявил Котин в декабре 2023 года.

На вопрос расследователей, почему чиновник так и не отразил проживание в этом доме в декларации за 2023 год, он пока не ответил.

Напомним:

В декабре 2023 года журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" выяснили, что 70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея на то собственных доходов.

Также сообщалось, что после расследования "Схем" Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало процедуру мониторинга образа жизни Котина.

Экономическая правда