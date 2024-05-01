Австрия предостерегает Raiffeisen bank от сделки с Дерипаской - Reuters

Getty Images

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (РБИ) отказаться от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Крупнейший западный банк в России, хочет купить долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро.

Райффайзен Банк хотел передать материнской Raiffeisen Bank International полученные акции в виде дивидендов, а австрийский банк сохранил бы их как долгосрочную инвестицию.

Реклама:

В последние недели представители австрийского центрального банка предупреждали РБИ об этой сделке, предостерегая, что она может иметь негативные последствия, если США наложат на банк штрафные санкции, сообщил один человек, который непосредственно знаком с этими обсуждениями.

Представитель РБИ заявил, что "приобретение акций Strabag остается предметом проверки на соответствие требованиям законодательства", добавив, что РБИ "не будет покупать акции у господина Дерипаски или любого другого физического или юридического лица, подпадающего под санкции"

Другие австрийские чиновники также частно предостерегали банк от продажи, считая, что это может быть объявлено нарушением санкций, сообщили два человека, которые непосредственно знают об этих дискуссиях. Один из этих людей сказал, что американские власти предупредили РБИ, что они не дадут свое согласие на сделку и могут наложить штраф, если банк будет настаивать на своем.

Реклама:

Хотя непонятно, каким может быть это наказание, власти США имеют право оштрафовать банк или даже пойти на радикальный шаг - прекратить долларовые платежи.

Напомним:

Австрийская банковская группа "Raiffeisen Bank International" (RBI) все еще не вышел с рынка России, после 2 лет войны и обещаний покинуть российский рынок.