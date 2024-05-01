В апреле "Укрбургаз" установил новый рекорд по бурению скважин

Буровое управление "Укрбургаз", являющееся частью Группы "Нафтогаз" в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км, что на 24% превысило максимальное историческое достижение по проходке.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз".

Отмечается, что предыдущее достижение "Укрбургаз" составляет 32,4 км в течение одного месяца в ноябре 2023 года.

"Несмотря на войну мы продолжаем бурить новые скважины, наращивать добычу газа, заполнять подземные хранилища и в целом работаем над увеличением производственных показателей", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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В компании добавляют, что таких показателей удалось достичь благодаря:

слаженной командной работе и качественному планированию;

быстрому строительству буровых площадок (в марте было построено 12, из них 4 - ресурсами "Укрбургаза");

ускоренной работе по мобилизации оборудования и монтажу буровых станков;

четкому распределению автоспецтехники для ускорения начала бурения 9-ти скважин.

По словам руководителя "Укргаздобычи" Олега Толмачева в этом году компания планирует пробурить 365 тыс метров.

Экономическая правда.

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