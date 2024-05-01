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В апреле "Укрбургаз" установил новый рекорд по бурению скважин

Среда, 1 мая 2024, 17:47 - Игорь Пилипив

Буровое управление "Укрбургаз", являющееся частью Группы "Нафтогаз" в апреле установило рекорд по проходке, пробурив 40,1 км, что на 24% превысило максимальное историческое достижение по проходке. 

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз".

Отмечается, что предыдущее достижение "Укрбургаз" составляет 32,4 км в течение одного месяца в ноябре 2023 года. 

"Несмотря на войну мы продолжаем бурить новые скважины, наращивать добычу газа, заполнять подземные хранилища и в целом работаем над увеличением производственных показателей", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. 

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В компании добавляют, что таких показателей удалось достичь благодаря:

  • слаженной командной работе и качественному планированию;
  • быстрому строительству буровых площадок (в марте было построено 12, из них 4 - ресурсами "Укрбургаза");
  • ускоренной работе по мобилизации оборудования и монтажу буровых станков;
  • четкому распределению автоспецтехники для ускорения начала бурения 9-ти скважин. 

По словам руководителя "Укргаздобычи" Олега Толмачева в этом году компания планирует пробурить 365 тыс метров.

Экономическая правда. 

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