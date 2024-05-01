Новости 1 мая: Сенат США запретил импорт российского урана, в прошлом году украинцы открыли каждый десятый бизнес в Польше

Об украинцах в Польше. В течение 2023 года украинцы зарегистрировали в Польше 30 325 новых компаний, что составило 10% от общего количества зарегистрированных за этот период индивидуальных предпринимателей.

Об экспорте. В апреле Украина экспортировала рекордный объем продукции - более 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года. В денежном выражении экспорт в апреле достиг 3,3 млрд долл.

О Raiffeisen Bank. Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (РБИ) отказаться от сделки, связанной с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

О продаже горючего на территории Харьковской области. ПАО "Укрнафта" продлило отпуск топлива для жителей Харькова и области по специальной цене до конца мая 2024 года.

Реклама:

О декларировании доходов. В Украине завершилась кампания декларирования доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая декларации подали более 172 тыс украинцев.

О санкциях. Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России и передал его на подпись президенту Байдену.

Эксклюзивы ЭП

Реклама:

Узвар на экспорт. Как украинцы превратили напиток из школьной столовой в суперфуд и экспортируют его в США

Как "бабушкин напиток", который украинцы традиционно готовили дома, закрепился на полках магазинов и почему другие аналогичные производства провалились? Кейс предприятия из Хмельницкой области.

Кто из мировых корпораций одновременно зарабатывает и в России, и в Украине

Крупнейшие иностранные компании в РФ за два года войны сократили доход на треть. ЭП подсчитала, как в это же время у них шли дела в Украине.