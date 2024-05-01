Санатории в оккупированном Крыму на 40% снижают цены на путевки: едут только бюджетники

Ситуация с туристическим сезоном в оккупированном Россией Крыму сейчас сложная: россияне отказываются ехать на отдых на полуостров, из-за чего местные санатории делают скидки в 30-40% на путевки.

Об этом пишет "Суспільне Крим" со ссылкой на источники в санаториях в Ялте и Саках.

"В прошлом году в это время было больше людей, чем сейчас. Платные путевки не хотят брать, приезжают только бюджетники", - рассказал сотрудник Сакского санатория.

Как отмечает "Крым.Реалии", российские туристические операторы говорят "оптимистичные" данные, которые свидетельствуют о "росте продаж" на путевки в Крым.

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"Сейчас ситуация такова, что путевки тяжело продаются. Мы делаем на них скидку 30-40%. У нас и раньше путевки на весну были дешевле, чем летние, но сейчас любые продать трудно.

С бюджетниками вопрос тоже неоднозначный. К нам, например, отказались ехать люди с инвалидностью из Московской области. Говорят, что скоро приедут люди из подтопленных регионов России", - сказал "Суспільне Крим" менеджер по продаже путевок санатория в Ялте.

Так называемый "министр курортов и туризма Крыма" Вадим Волченков назвал на федеральном селекторном совещании оккупантов туристический сезон 2024 года на полуострове "не простым, но интересным". Он, в частности, объяснил это проблемами с безопасностью и готовностью курортной инфраструктуры к приему туристов.

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Экономическая правда