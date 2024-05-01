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Зеленский уволил Витюка с должности главного киберразведчика СБУ

Среда, 1 мая 2024, 20:40 - Украинская правда

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Дословно: "Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины".

Что предшествовало:

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  • В начале апреля журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
  • После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.
  • Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".

Украинская правда

СБУ кибербезопасность Зеленский
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