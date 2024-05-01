Соцсеть LinkedIn добавляет три игры на платформу

фото: linkedin

Соцсеть LinkedIn, известная прежде всего как платформа для рекрутинга и налаживания деловых связей, добавляет три игры-головоломки - Pinpoint, Queens и Crossclimb - на десктопные и мобильные устройства.

Об этом пишет The Verge.

"Начиная с сегодняшнего дня, пользователи мобильного приложения LinkedIn или компьютера могут играть в одну из трех разных игр - Pinpoint, Queens и Crossclimb.

Вы сможете играть в каждую игру один раз в день, а после ежедневной сессии вы получите доступ ко всем видам показателей, включая ваш самый высокий балл, различные таблицы лидеров, а также информацию о том, кто из ваших знакомых также играл в эту игру. Игры доступны в разделе "Новости LinkedIn" и "Моя сеть" на настольных компьютерах или на вкладке "Моя сеть" на мобильных устройствах", - пишет издание.

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Отмечается, что Pinpoint - это игра на ассоциацию слов: угрю будет показано пять разных слов, и задача состоит в том, чтобы угадать, к какой категории они относятся. Слова будут появляться на таймере, а цель игрока - угадать категорию за как можно меньшее количество слов.

При этом Crossclimb - это также игра в слова, в которой их надо располагать в правильном порядке. Зато Queens - судоку без чисел.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что соцсеть LinkedIn, которая сделала себе имя прежде всего как платформа для рекрутинга и налаживания деловых связей, проникает в совершенно новую для себя сферу - игры.

Экономическая правда