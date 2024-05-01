Развитие туризма и экономики: почему стоит строить гостиницы в Украине

Готельний бізнес посідає особливу сходинку на ринку бізнесів України. Адже навіть на тлі глобальної нестабільності будівництво і робота готелів є вагомим джерелом надходжень до бюджету країни.

Крім того, цей бізнес є одним з найперспективніших напрямів розвитку територій і загалом підтримує позитивний імідж країни на міжнародній арені. В Україні навіть попри війну сфера гостинності розвивається, особливо активно на Заході країни.

Розвиток туризму

Попит на туризм в Україні можна було спостерігати ще під час пандемії, коли ринок готельної нерухомості не просто вистояв, а продовжив розширюватись.

Як можемо бачити, для українців подорожі залишилися актуальними навіть попри війну та закриття кордонів: люди прагнуть відпочити від стресу та відновитися. Вони шукають цікаві туристичні локації та готелі, які можуть конкурувати з пропозиціями, до яких звикли, за кордоном.

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Згідно з результатами опитування Ribas Hotels Group та Gradus, 78% респондентів мають позитивне ставлення до відпочинку в Україні під час воєнного стану. А особливо активно туризм розвивається в Карпатському регіоні, який наразі вважається відносно безпечним.

Зважаючи на тенденції та дослідження наших аналітиків, я можу прогнозувати стабільний розвиток цих територій у найближчі роки. Саме тому інвестиції в прибуткову готельну нерухомість у Карпатах нині вигідні, адже попит лише зростатиме, а ринок — дорожчатиме.

До того ж, не варто забувати й про іноземного туриста. Україна має великий туристичний потенціал. У нас є і неймовірні гори, і море. Тому попит на готелі різного класу, концепцій та сервісу в Україні лише зростатиме.

Економічний розвиток

В українців не змінилося ставлення до подорожей через війну — навпаки, 21% переконані, що туризм підтримує економіку країни. Поява нових готелів збільшує кількість робочих місць та потребує великої залученості фахівців різних галузей — від будівельної та сфери обслуговування — до менеджменту.

Також окремо хочу відзначити, що зʼявляються вакантні місця і для пенсіонерів, що для мене важливо, до прикладу, сторожі на будівельних майданчиках чи садівники тощо. Таким чином, поява нового комплексу дозволяє знизити рівень безробіття.

Поява готелів сприяє створенню попиту на товари та послуги місцевих підприємців, вироби місцевих майстрів, транспортні послуги та екскурсії. Тому можна сказати, що так готелі створюють навколо себе сприятливе середовище для підтримки малого та середнього бізнесу.

Також будівництво нових об’єктів привертає увагу іноземних інвесторів. Розвиток готельного бізнесу стимулює інтерес до країни як туристичного напряму.

Окрім того, будівництво готелів збільшує податкові надходження до державного бюджету. Інвестиції в бізнес, який веде прозору діяльність та сплачує податки, сприятиме і повоєнній відбудові країни.

До прикладу, у 2023 році податки від туристичної галузі вже зросли на 13%. Дані Державного агентства розвитку туризму свідчать, що за три квартали від туристичних підприємств до бюджету країни надійшло майже 1,5 млрд грн.

Вигідна інвестиція

Інвестиції в апарт-готелі набувають дедалі більшої популярності в Україні, оскільки це доволі надійний спосіб не просто не втратити кошти через інфляцію, а й отримати прибуток.

Зараз ця ніша є досить новою, а тому поява цікавих проєктів лише спонукатиме зростанню попиту. До того ж, з початком повномасштабного вторгнення ситуація на ринку нерухомості зазнала змін через ракетні обстріли та загальну невизначеність.

Раніше люди найчастіше інвестували у квартири для подальшої здачі в оренду. Проте зараз дедалі більше уваги інвестори звертають саме на апарт-готелі на Заході країни.

До прикладу, середня дохідність від нашого апарт-готелю в горах з операційного прибутку — 9-13%, а з квартири — 3-6%. На мою думку, з появою нових готельних об’єктів збільшиться й інвестиційна привабливість регіону, що принесе прибуток і забудовнику, й інвестору.

Популяризація місцевої культури

Ще однією важливою причиною будувати апарт-готелі є популяризація місцевої культури та традицій. Зараз готелі — це щось більше, аніж просто ночівля зі сніданками.

Це можливість інтегрувати клієнта в місце, традиції та спосіб життя, які властиві регіону. Через елементи в інтер’єрі, створенні страв в ресторанах, дозвіллі чи атракціях ви можете закохати туриста в культуру України. Так ви зможете привернути увагу й іноземного туриста.

Розвиток сервісу

Поява нових, цікавих готельних комплексів спонукає до здорової конкуренції та підштовхує власників постійно вдосконалюватися й шукати нові підходи в роботі з гостями.

З початком повномасштабного вторгнення багато українців зіткнулися з іноземними послугами, і не лише готельними. Ми збагнули, що наш український сервіс вже на дуже високому рівні, в нашій ідентичності — гостинність.

Ми швидко розвиваємося, тому в нас надзвичайно великий потенціал стати в майбутньому трендсеттером готельної індустрії.