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В 2023 году каждым десятым новым предпринимателем в Польше стал украинец

Среда, 1 мая 2024, 18:20 - Игорь Пилипив

Об этом сообщает консультационный центр Дія.Бізнес в Варшаве, передает Укринформ.

Отмечается, что за 2022-2023 год украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. До начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц.

"После начала полномасштабного вторжения уже весной 2022 года эта цифра достигла около 1 700 предприятий. В среднем, по итогам 2022 года, количество новых ФЛП, зарегистрированных украинскими резидентами, составило 2 тысячи. А в 2023 году этот показатель увеличился почти до 3 тыс. регистраций в месяц", - говорится в сообщении.

Добавляется, что чаще украинцы начинают собственное дело в Варшаве (9 406 компаний), Кракове (2 661) и Вроцлаве (2 128).

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Экономическая правда.

Польша предпринимательство Украина
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