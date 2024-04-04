"Новатек" згортає проєкт "Арктик СПГ-2" у Сибіру через західні санкції – Reuters

Російська компанія "Новатек" змушена згорнути свій амбітний проєкт "Арктик СПГ-2", після того як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу, натомість вона зосередиться на розвитку свого проєкту в порту Мурманськ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

"Росія зосередилася на розвитку глобальних продажів морського СПГ, щоб компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи, який впав до пострадянського мінімуму на тлі серйозного розриву із Заходом через війну РФ в Україні", - пише агентство.

Можливе згортання будівництва заводу "Арктик СПГ 2" на півострові Гидан ускладнить досягнення мети Москви - збільшити свою частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030-2035 років з близько 8% на даний момент.

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Проєкт мав стати найбільшим подібним заводом у Росії з кінцевою продуктивністю 19,8 млн т СПГ на рік та 1,6 млн т стабільного газового конденсату на рік на трьох лініях.

"Новатек" не відповіла на запит Reuters прокоментувати свої плани.

Компанія почала виробництво скрапленого природного газу (СПГ) на першій лінії "Арктик СПГ 2" в грудні, але відстала від графіка поставок перших вантажів переохолодженого газу з проєкту на тлі дефіциту газовозів льодового класу.

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Джерела агентства повідомляють, що перетворення метану в рідину при температурі мінус 163 градуси за Цельсієм на заводі наразі призупинено.

Друга і третя лінії повинні були розпочати роботу в 2024 і 2026 роках відповідно. Але натомість компанія вирішила сконцентруватися на розвитку Мурманського заводу СПГ, про який "Новатек" оголосив у червні минулого року.

Планується, що проєкт "Мурманськ СПГ" буде навіть більшим, ніж "Арктик СПГ-2", з кінцевою продуктивністю 20,4 млн т на рік. Планується, що виробництво перших двох ліній буде запущено до кінця 2027-го, а запуск останньої лінії заплановано на 2029 рік.

Однією з переваг Мурманського проєкту в порівнянні з "Арктик СПГ 2" буде його доступ до незамерзаючого порту в Баренцевому морі.

"Вся увага зараз прикута до Мурманська, танкери льодового класу там не потрібні", - сказало джерело.

Економічна правда