"Новатэк" сворачивает проект "Арктик СПГ-2" в Сибири из-за западных санкций – Reuters

Российская компания "Новатэк" вынуждена свернуть свой амбициозный проект "Арктик СПГ-2", после того как западные санкции ограничили ей доступ к танкерам ледового класса, вместо этого она сосредоточится на развитии своего проекта в порту Мурманск.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

"Россия сосредоточилась на развитии глобальных продаж морского СПГ, чтобы компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу, который упал до постсоветского минимума на фоне серьезного разрыва с Западом из-за войны РФ в Украине", - пишет агентство.

Возможное сворачивание строительства завода "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан усложнит достижение цели Москвы - увеличить свою долю на мировом рынке СПГ до пятой части к 2030-2035 годам с около 8% на данный момент.

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Проект должен был стать крупнейшим подобным заводом в России с конечной производительностью 19,8 млн т СПГ в год и 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год на трех линиях.

"Новатэк" не ответила на запрос Reuters прокомментировать свои планы.

Компания начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой линии "Арктик СПГ 2" в декабре, но отстала от графика поставок первых грузов переохлажденного газа из проекта на фоне дефицита газовозов ледового класса.

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Источники агентства сообщают, что преобразование метана в жидкость при температуре минус 163 градуса по Цельсию на заводе в настоящее время приостановлено.

Вторая и третья линии должны были начать работу в 2024 и 2026 годах соответственно. Но вместо этого компания решила сконцентрироваться на развитии Мурманского завода СПГ, о котором "Новатэк" объявил в июне прошлого года.

Планируется, что проект "Мурманск СПГ" будет даже больше, чем "Арктик СПГ-2", с конечной производительностью 20,4 млн т в год. Планируется, что производство первых двух линий будет запущено до конца 2027-го, а запуск последней линии запланирован на 2029 год.

Одним из преимуществ Мурманского проекта по сравнению с "Арктик СПГ 2" будет его доступ к незамерзающему порту в Баренцевом море.

"Все внимание сейчас приковано к Мурманску, танкеры ледового класса там не нужны", - сказал источник.

Экономическая правда