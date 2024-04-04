Атака на "Київстар": СБУ оголосить підозри хакерам ГРУ, справу передадуть в Гаагу

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки ідентифікували хакерів, які у грудні 2023 року здійснили кібератаку на український мобільний оператор "Київстар" - це було хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю Укрінформу.

"У цьому кримінальному провадженні потрібно провести низку експертиз по отриманих збитках, по вражених системах. Адже була знищена інформація з великої кількості фізичних і віртуальних серверів, багато комп’ютерів було повністю витерто. Крім того, спрямовані відповідні запити до наших міжнародних партнерів і спецслужб для отримання певної інформації", - зазначив посадовець.

Він додав, що на основі цих матеріалів у подальшому будуть оголошуватися підозри і направлятиметься обвинувальний вирок до суду. Також матеріали справи буде спрямовано до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

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"Є офіційна заява прокурора МКС Каріма Хана, де він говорить, що кібератаки по цивільній інфраструктурі, обленерго, газопостачальних станціях, операторах зв’язку можуть бути визнані воєнними злочинами. Тому ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС", - додав Вітюк.

СБУ у рамках проваджень опрацьовуватиме повністю всю вертикаль: починаючи від учасника АРТ-групи, її керівника на федеральному рівні, профільного заступника-куратора і директора ФСБ та керівництва Головного управління Генштабу Міністерства оборони РФ. "Тому що це військові організації, а не хаотичний броунівський рух. Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, а й, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність…

У кейсі "Київстару" будуть підозри членам угруповання SandWorm, яка є військовою частиною 74455 ГРУ, очільнику цієї військової частини, а також керівництву ГРУ ГШ. Зараз не можу розкривати всі карти", - резюмував начальник Департаменту кібербезпеки відомства.

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Нагадуємо:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку. "Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.

"Київстар" у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.

Економічна правда