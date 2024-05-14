Відключення електроенергії у Києві торкнулись близько 10% споживачів – КМВА

Обсяги відключень електроенергії в Києві незначні, близько 10% споживачів.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

В звʼязку із цими причинами та та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві вводяться графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що відключення будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження, нагадали в КМВА.

Нагадаємо:

"Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

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Економічна правда