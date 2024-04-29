Искатели работы хотят больше зарплаты, чем им готовы выплачивать работодатели – что происходит на рынке труда

Главным вызовом для работодателей остается поиск квалифицированных кадров. В то же время количество вакансий сейчас больше, чем до полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные сайта поиска работы robota.ua, передает Forbes Украина.

"До полномасштабного вторжения на сайте по поиску работы было около 102 тыс вакансий, сейчас – 106 тыс-108 тыс", – рассказал генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк.

Он объясняет положительный тренд возобновлением работы бизнеса. С другой стороны, компании испытывают кадровый голод: искать и нанимать людей становится все труднее, констатирует топ-менеджер.

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Кроме этого, поисковики хотят больше зарплаты, чем им готовы выплачивать работодатели. До большой войны работники в среднем ожидали зарплату около 17 тыс грн. Работодатели были готовы выплачивать почти столько же – 16 600 грн, свидетельствуют данные исследования robota.ua.

Начало полномасштабного вторжения изменило ситуацию: ожидания поисковиков резко возросли, затем упали. Если в марте 2022-го люди хотели зарплату 19 500 грн, то уже в апреле эта сумма составляла 18 700 грн. С тех пор ожидания поисковиков только растут.

Сейчас работники ожидают зарплату 22 700 грн, тогда как предложение составляет 19 600 грн. У поисковиков более высокие ожидания, но бизнес не готов им отвечать, говорит генеральный директор robota.ua.

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Также на рынок вернулись долларовые зарплаты, добавляет Решетняк. Разница в ожиданиях и размере выплат работодателей сохраняется. В марте 2024-го зарплатные ожидания были на уровне 581 долл, хотя работодатели были готовы выплачивать 503 долл.

"В течение последних восьми-девяти месяцев зарплаты не растут. Я часто слышу, что поисковики хотят больше. Но статистика нашего сайта показывает, что остаются на месте и ожидания зарплаты", – рассказал Решетняк.

Справочно. Команда robota.ua. опросили 640 компаний, из которых крупных предприятий 14,4%, средних – 32,6%, а микро- и малых – 53%.

Напомним:

Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года).



