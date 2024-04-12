Уряд зосередиться на спорудженні об'єктів малої генерації для Харкова та інших міст під час підготовки до зими – Кубраков

Український уряд у рамках підготовки до наступного опалювального сезону зосередиться на якнайшвидшому спорудженні об'єктів малої генерації для Харкова та інших міст з переходом у подальшому до будівництва великих газотурбінних установок у більш середньостроковій перспективі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Термінові об'єкти невеликої потужності саме для таких міст, як Харків, ми будемо намагатися зробити до наступного опалювального сезону разом із партнерами. Є когенераційні установки, які вже надають уряди деяких країн. І для Харкова це, можливо, буде основним виходом на цей сезон", – сказав він.

За словами віцепрем'єра, наразі на урядовому рівні та в тісних консультаціях із місцевою владою складається відповідний план дій, який має бути реалізовано до початку зими.

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"Якщо говорити про більш середньострокову перспективу, великі газотурбінні установки великої потужності з високим ККД – це якраз наше майбутнє. Нам потрібно кілька гігаватів таких потужностей у країні", – зазначив Кубраков.

Він пояснив, що проєкти спорудження газотурбінних установок є досить привабливими для інвесторів завдяки, зокрема, їхньому високому ККД і низькій собівартості виробництва електроенергії.

"Я сподіваюся, що експортно-кредитні агентства тих країн, які виробляють таке обладнання - США, Німеччина, Японія, – зможуть надати нам фінансування під обладнання своїх виробників, і ми зможемо цей план реалізувати", – констатував віцепрем'єр.

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