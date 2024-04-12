Правительство сосредоточится на сооружении объектов малой генерации для Харькова и других городов во время подготовки к зиме – Кубраков

Украинское правительство в рамках подготовки к следующему отопительному сезону сосредоточится на скорейшем сооружении объектов малого поколения для Харькова и других городов с переходом в дальнейшем к строительству крупных газотурбинных установок в более среднесрочной перспективе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

"Срочные объекты небольшой мощности именно для таких городов как Харьков мы будем пытаться сделать до следующего отопительного сезона вместе с партнерами. Есть когенерационные установки, которые уже предоставляют правительства некоторых стран. И для Харькова это, возможно, будет основным выходом на этот сезон", – сказал он.

По словам вице-премьера, на правительственном уровне и в тесных консультациях с местными властями составляется соответствующий план действий, который должен быть реализован до начала зимы.

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"Если говорить о более среднесрочной перспективе, большие газотурбинные установки большой мощности с высоким КПД – это как раз наше будущее. Нам нужно несколько гигаваттов таких мощностей в стране", – отметил Кубраков.

Он пояснил, что проекты сооружения газотурбинных установок достаточно привлекательны для инвесторов благодаря, в частности, их высокому КПД и низкой себестоимости производства электроэнергии.

"Я надеюсь, что экспортно-кредитные агентства тех стран, которые производят такое оборудование – США, Германия, Япония – смогут предоставить нам финансирование под оборудование своих производителей, и мы сможем этот план реализовать", – констатировал вице-премьер.

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